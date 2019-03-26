Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российские отношения и предстоящие контакты

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы двусторонних межгосударственных отношений обсуждены сегодня во время состоявшегося по инициативе российской стороны телефонного разговора Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Были обсуждены вопросы двусторонних межгосударственных отношений, а также некоторые темы международной повестки дня", - рассказали в пресс-службе.

Лидеры Беларуси и России также проговорили график предстоящих контактов в Нур-Султане и Пекине в рамках международных форумов.-0-