Лукашенко и Путин поговорили по телефону

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции. А также подготовку предстоящих саммитов - заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ 14-15 октября в Минске, а также заседания Высшего госсовета Союзного государства в ноябре.

Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.-0-