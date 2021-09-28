Лукашенко и Василевич подискутировали на тему импичмента и не только

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии высказался по широкому кругу тем. В частности, реагируя на выступления и предложения, озвученные доктором юридических наук, заслуженным юристом Григорием Василевичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Григорий Василевич высказал мнение, что в процедуре отстранения от должности главы государства, если возникнут такие условия и необходимость, должно быть задействовано не только Всебелорусское народное собрание, которому планируется придать конституционный статус, но и парламент. "Да, окончательное решение за собранием. Но механизм предварительный, может быть, стоило бы сохранить как раз за парламентом", - сказал он.

Александр Лукашенко поддержал этот тезис, высказавшись в том числе насчет нынешней процедуры импичмента главе государства, которая предусмотрена в Конституции. "В принципе, если поставить вопрос, возможно ли по этой Конституции объявить импичмент Президенту? Ответ однозначный - нет. Практически нет", - сказал он.

Президент пояснил, что в то время, когда формировалась нынешняя Конституция, в обществе был раздрай, и нужна была сильная власть. "А что такое сильная власть? Президент тогда должен был действовать, не боясь, что его завтра возьмут и сметут", - отметил глава государства.

Он напомнил, что сам лично в начале своей президентской карьеры сталкивался с попытками отстранить его от власти.

"Я даже многие вопросы знаю изнутри, что делалось в Конституционном суде" - сказал Григорий Василевич.

Александр Лукашенко констатировал, что ныне обстановка уже не та. Он уверен, что норма о возможности отстранения Президента от власти "из-за дуроломства" должна остаться в Конституции. "Она в принципе во всех конституциях есть. Но какая эта должна быть норма? Какова роль будет при отстранении от власти у парламента (обязательно надо сохранить эту норму, что парламент - обе палаты - должен вносить предложение). Возможно, заключение делает Конституционный суд. И тогда ВНС - народ собрался и окончательно поставил точку. Реально? Реально. Без всякой казуистики. Все понятно", - предложил белорусский лидер.

Еще одна тема, которую поднял Григорий Василевич, касается согласования парламентом назначаемого Президентом премьер-министра. "Есть перегибы с точки зрения наделения полномочиями палат парламента. Когда обе палаты дают согласие Президенту на назначение премьер-министра. Если заглядывать в послезавтра, может быть конфликт между палатами с различным мнением", - высказался он по предварительному проекту обновленной Конституции.

Он отметил, что, как вариант предлагал предусмотреть, что Палата представителей дает согласие Президенту на назначение премьер-министра, но с более мягкой формулировкой - с учетом мнения Совета Республики.

В целом же он отметил, что положения относительно дачи предварительного согласия Президенту на назначение тех или иных кандидатур в том числе вытекают из текста действующей Конституции.

Александр Лукашенко отметил, что не хочет окончательно высказываться по тем или иным вопросам, но, тем не менее, высказал свое суждение по обозначенным вопросам. Глава государства считает, что если вести речь о согласовании кандидатуры премьер-министра парламентом, который двухпалатный, то по смыслу это нормально. "Но, самое главное, мы ведь усиливаем правительство. И премьер-министра усиливаем. Мы же ему передаем полномочия. Это будет правильно. Определенные полномочия и по формированию правительства будут в руках премьера. Знаете, когда усиливаем премьера, так пусть он идет через две палаты", - порассуждал глава государства.

Что касается возможности возникновения конфликта между палатами парламента, Президент отметил, что в этом как раз и заключается суть их работы. "Они всегда должны находиться в хорошем смысле этого слова в конфликте", - считает Александр Лукашенко.

А то, что до сих пор не было каких-то конфликтов между ними, Президент объяснил тщательной работой над законопроектами, когда парламентарии изначально на всех этапах основательно вовлечены в законотворческий процесс. Более того, серьезные законопроекты часто рассматриваются на совещаниях вплоть до президентского уровня. "Всегда в контакте. По-свойски, по-человечески работаем вместе", - пояснил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что если Палата представителей в основном занимается законотворчеством, то Совет Республики наделен и кадровыми полномочиями: "В основном кадры идут через Совет Республики и ЦИК, и Конституционный суд, и Национальный банк, и прочие".

В этом плане, считает Президент, нежелательно допустить какое-то смещение в функциях, слишком "окунать" Палату представителей в кадровые вопросы. Например, если допустить, что Палата представителей будет формировать правительство. "А Правительство - это исполнительный орган власти. Это другая ветвь власти. Чтобы не было здесь конфликта. Чтобы излишне законодательная ветвь власти не вмешивалась в деятельность исполнительной. Вот этого быть не должно", - подчеркнул Президент.

Вместе с тем глава государства не исключает, что стоит сохранить действующий порядок, когда премьер-министр назначается Президентом с согласия Палаты представителей. "Если мы о кадровых вопросах будем говорить, ну, устоялась практика утверждения премьер-министра с согласия парламента - Палаты представителей у нас. Наверное, не стоит от этого отходить. Хотя это уже тоже смешение, если уж так "рубом" ставить вопрос", - отметил белорусский лидер.

Опять же, в Беларуси пока удалось избежать смешения функций и полномочий ветвей власти, потому как в стране Президент фактически выведен над ветвями власти, констатировал Александр Лукашенко.

"Вот над этим надо подумать и иметь в виду, чтобы не было этого смешения. Каждый должен заниматься своим делом. И усиление премьер-министра - это как раз усиление исполнительной ветви власти, и это делает ее более независимой. Плюс еще Президент же будет. Он за это несет ответственность. Президентская республика - у него будут соответствующие полномочия. Без излишнего вмешательства в законодательную ветвь власти", - сказал глава государства.

"Просто рассуждения. К чему мы придем, на что мы выйдем - посмотрим", - добавил он.

Александр Лукашенко также согласился с Григорием Василевичем, что в Конституции важно прописывать именно социальные гарантии гражданам, а не вести речь о неких льготах. "Должны быть гарантии. Это более широкое понятие. А все эти гарантии должны воплощаться в законах", - отметил Президент.

В свою очередь Григорий Василевич поддержал главу государства в том, что по ряду вопросов необходимо выработать переходные положения, где конкретно прописать порядок действий по обозначенным проблемным моментам. Это в том числе касается возможности введения единого дня голосования на выборах в Палату представителей и местные Советы депутатов и соответствующих изменений в проведении выборов. Как действовать, если, например, по каким-то основаниям будут досрочно прекращены полномочия Палаты представителей.

Высказался Григорий Василевич и относительно численности Всебелорусского народного собрания. Как вариант, ограничиться численным составом в 1,5 тыс. человек вместо порядка 2,5 тыс., как практиковалось ранее. "Может быть, более привлекательно, если эта цифра будет более оптимальная. С тем, чтобы и люди понимали, что здесь не разрастание какого-то аппарата", - сказал он. - Варианты обсуждались, и у нас был консенсус по поводу того, что парламентарии входят, Президент действующий и обязательно, я предлагал это, что Президент, который ушел в отставку, тоже является автоматически членом ВНС. И вышли на областной уровень, Минского городского совета депутатов. Дальше действительно у нас были споры".

Довольно неожиданно Григорий Василевич предложил подумать над тем, нужно ли в Беларуси учреждать институт уполномоченного по правам человека, ведь сам юрист несколько лет назад готовил концепцию по этому вопросу. "Конституционный суд получает огромные полномочия. Я считаю это правильно. Исходя из существенного расширения полномочий Конституционного суда, есть ли необходимость в этом органе, который будет не более чем какой-то инстанцией без реальных полномочий. Я в этом не убежден", - сказал он.

Отдельная тема - декреты Президента. Есть предложения отойти от практики их принятия главой государства. На этот спорный аспект в начале встречи указывал и сам Александр Лукашенко - что тогда делать с уже принятыми и действующими. Юридическое решение этого вопроса найти не сложно, но Григорий Василевич предложил сохранить за Президентом полномочия на издание декретов. "Но в тот период, когда не заседает парламент. Да, у нас срок существенно продлен. По сути, месяцев 10 будет работать парламент по проекту (Конституции. - Прим. БЕЛТА). В этот период, исходя из особой необходимости, может быть, стоило бы сохранить право Президента на издание декретов. Но можно подумать о сохранении силы этих декретов, возможности отмены и так далее. Это вопросы чисто законодательного характера, но в привязке к Конституции", - отметил юрист.

Видит он проблему и в предлагаемом соотношений законов и указов. "Указы Президента сейчас по проекту должны соответствовать законам. Мне представляется, что и закон и указ исходя из статуса этих органов - парламента, Президента - должны соответствовать Конституции. При возникновении спора или коллизии между законом и указом - это вопросы Конституционного суда", - предложил Григорий Василевич. Иначе выходит, что акты главы государства по статусу ниже принимаемых парламентом законов.

"Сомнительным кажется исключение из Конституции нормы о том, что можно избирателям отозвать депутатов. Думаю, для депутата это стимул работать с гражданами, избирателями, разъясняя политику. Просто исключить эту норму, думаю, не совсем правильно и в юридическом, и в иных планах", - продолжил юрист.

Он также предложил дополнительно акцентировать внимание в проекте новой Конституции на развитии местного самоуправления.

"Текст достаточно добротный, но много вопросов, которые еще надо шлифовать", - резюмировал Григорий Василевич.-0-