Лукашенко: есть вариант проекта нового Основного закона

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя предварительные итоги работы Конституционной комиссии на ее расширенном заседании, заявил, что есть вариант проекта нового Основного закона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Позади месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу. На наш призыв принять участие в разработке новой редакции Основного закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественные объединения, - сказал глава государства, открывая заседание. - Вам пришлось детально изучить все предложения и инициативы, проанализировать мировой опыт государственного строительства, изучить современные тенденции развития конституционного законодательства. Это, безусловно, большая работа".

Александр Лукашенко поблагодарил всех членов комиссии за ответственный подход к делу, неравнодушие, искренность и вовлеченность.

"Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечен в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового Основного закона страны", - заявил белорусский лидер.

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