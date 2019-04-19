Лукашенко: инициатива граждан должна стать главной движущей силой развития страны

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива граждан должна стать главной движущей силой развития страны на предстоящие годы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Человек, его инициатива и стремление жить лучше должны стать главной движущей силой развития страны на предстоящие годы", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, необходимо активнее вовлекать в систему управления государством молодежь. "Вовремя рассмотреть среди специалистов наиболее перспективных руководителей - с лидерскими качествами, тех, кто хочет работать, чьи мысли и идеи созвучны с целями и задачами развития страны, у кого горят глаза. Там, где есть грамотный и работающий с полной отдачей руководитель, есть и результат", - отметил Президент.

Глава государства обратил внимание на, что общественные организации, в частности "Белая Русь", должны более активно участвовать в подборе и продвижении кадров. "Надо смелее из своих рядов и не только своих подбирать молодежь, рекомендовать и вместе с нашей молодежной организацией выталкивать наверх эту молодежь. У нас нет компартии, которая занималась когда-то этими вопросами, и как занимаются на местах этой работой исполкомы (я это вижу). В этом есть серьезная государственная проблема. Но пока народ не выдвинул, не создал некую партию, у нас есть опора: профсоюзы, "Белая Русь", молодежные, женские организации в конце концов, и ветераны подскажут - вот оно гражданское наше общество. Но это гражданское общество само должно шевелиться, не только плакаться, что где-то кресты снесли. Нет больше у вас проблем. Вы разберитесь, кто эти кресты ставил и кто им разрешал", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко добавил, что в формировании кадров очень важную роль играет образование. "Академия управления при Президенте должна формировать национальную управленческую элиту, нацеленную на проведение социально ориентированной экономической политики в интересах народа и государства, и главное - передать им опыт и накопленные знания старших поколений", - сказал глава государства.-0-