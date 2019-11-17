Лукашенко: иностранные инвесторы нуждаются в условиях, их не волнует состав парламента

17 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Иностранные инвесторы нуждаются в условиях, их не волнует состав парламента. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства рассказал, что с начала 2019-го инвестиции в белорусскую экономику составили $7 млрд, к концу года эта цифра увеличится. И это, как говорят некоторые, при "нелегитимном" парламенте, заметил он. "Плевать этому инвестору, что тут будет с парламентом в Беларуси. Им нужен нормальный инвестиционный климат. Назовите хоть один случай, когда мы не защитили иностранные инвестиции" - сказал белорусский лидер. Президент напомнил, что во время визита в Вену гарантировал защиту австрийского бизнеса. "Интересен нам проект - мы его поддержим. Это важно для инвестора, а не то, как тут Лукашенко с вами сформирует белорусский парламент", - подчеркнул он.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!