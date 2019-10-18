Лукашенко: я хочу спокойный парламент, но готовый вступиться за Беларусь

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусские парламентарии должны быть более активными, в том числе защищая интересы граждан и страны. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече в Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу, чтобы парламент и депутаты были более активными. Плохо, когда какая-то проблема - Президент бежит впереди, еще что-то - там опять Президент. Это ненормально, ни в одном государстве этого нет, - заметил Александр Лукашенко. Так же проще: сиди и смотри, что Президент скажет. Надо, чтобы и у депутатов бурлило, чтобы они бросались вперед и защищали каждый своего избирателя, а в целом - народ Беларуси и наше государство. Может быть, и не нужно Президента каждый раз выпихивать вперед".

Глава государства добавил, что его работа очень тесно связана с законодательными органами власти, поэтому он переживает за то, кем будет представлен парламент. "Я хочу, чтобы он был тихим, спокойным, стабильным, но, где нужно, чтобы и по морде кому-нибудь могли дать", - подчеркнул он.

По мнению Александра Лукашенко, в парламенте должны быть представлены все слои общества, он должен быть разношерстным, чтобы принимаемые законы отвечали интересам всех граждан.-0-