Лукашенко: я ярый сторонник электромобилей, это - будущее

10 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Развитие электротранспорта - это будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками завода "Атлант" и бойцами студенческих отрядов - участниками проекта "Атлант-2020", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я ярый сторонник электромобилей. Это - будущее, - подчеркнул белорусский лидер. - Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Образцы (белорусского электротранспорта. - Прим. БЕЛТА) есть. Я недавно был на полигоне, видел их. Это не только легковой транспорт, но и как грузовички. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене".

Он рассказал, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Беларуси. Это важно еще и с учетом предстоящего запуска БелАЭС. "Мы будем меньше потреблять природного газа, будем замещать на электричество. Поэтому избытка не будет, но будет дополнительный объем электричества. И мы его должны потребить прежде всего у себя на рынке, - отметил белорусский лидер. - За этим будущее. Атомная энергия - это, во-первых, чистота. Естественно, безопасность должна быть обеспечена. Это одна из самых лучших станций в мире (строящаяся в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), почему мы ее и выбрали".

"Я уверен, что в этой пятилетке (предстоящей. - Прим. БЕЛТА) мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на "Джили" с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в белорусских электромобилях пока только одна основная проблема - импортные батареи. "Но наши специалисты нашли даже новые принципы создания этих батарей (не традиционные литийонные, а графеновые. - Прим. БЕЛТА), которые в мире неизвестны".-0-