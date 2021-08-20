Лукашенко: я никогда не был предателем

Александр Лукашенко во время церемонии
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что никогда не был и не будет предателем. Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.
"Запомните: я никогда не был предателем. Я по натуре военный человек. Мне это доказывать не надо. Вы всегда для меня будете моими детьми", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что Беларусь - относительно небольшая, средняя по европейским масштабам страна, но очень продвинутая в интеллектуальном отношении. Страна, которая не обладает большими ресурсами, а потому в обезумевшем от пандемии и прочих вопросов мире нужно быть очень аккуратными и осторожными. "Мы справимся со всеми вызовами, но каждый должен делать свое дело. Вы прекрасно сделали свое дело. Я должен делать свое, министры - свое. Это на виду у вас", - сказал Александр Лукашенко.
По словам Президента, особую актуальность сегодня приобрели вопросы противодействия так называемой мягкой силе - протаскиванию через разного рода негосударственные организации и псевдогуманные проекты чужой деструктивной идеологии.
"Ребята, расслабляться нельзя. Слава богу, что мы справились в прошлом году. И после этого вы уже сегодня работаете. Каждый по своему профилю. Для того чтобы окончательно стабилизировать ситуацию в Беларуси, - сказал белорусский лидер. - Честно говоря, мужики, я горжусь вами. Здесь люди не те, которые на баррикадах стояли. Тем мы спасибо уже сказали. Здесь люди, которые работают тонко, оперативно после того, как снесли эти баррикады. Я вам очень благодарен за чистоту вашей работы. Поверьте, я немножко разбираюсь в вашей работе, понимаю".
"Я горжусь тем, что у нас есть такие люди. Вы - ядро нашего общества. Не потому, что вы передо мной сидите. Я никогда никому не льстил и льстить не собираюсь. Вы действительно ядро. И вокруг вас должны вырастать настоящие мужики и формироваться будущее. И не только в военном отношении", - добавил глава государства.-0-
"Запомните: я никогда не был предателем. Я по натуре военный человек. Мне это доказывать не надо. Вы всегда для меня будете моими детьми", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что Беларусь - относительно небольшая, средняя по европейским масштабам страна, но очень продвинутая в интеллектуальном отношении. Страна, которая не обладает большими ресурсами, а потому в обезумевшем от пандемии и прочих вопросов мире нужно быть очень аккуратными и осторожными. "Мы справимся со всеми вызовами, но каждый должен делать свое дело. Вы прекрасно сделали свое дело. Я должен делать свое, министры - свое. Это на виду у вас", - сказал Александр Лукашенко.
По словам Президента, особую актуальность сегодня приобрели вопросы противодействия так называемой мягкой силе - протаскиванию через разного рода негосударственные организации и псевдогуманные проекты чужой деструктивной идеологии.
"Ребята, расслабляться нельзя. Слава богу, что мы справились в прошлом году. И после этого вы уже сегодня работаете. Каждый по своему профилю. Для того чтобы окончательно стабилизировать ситуацию в Беларуси, - сказал белорусский лидер. - Честно говоря, мужики, я горжусь вами. Здесь люди не те, которые на баррикадах стояли. Тем мы спасибо уже сказали. Здесь люди, которые работают тонко, оперативно после того, как снесли эти баррикады. Я вам очень благодарен за чистоту вашей работы. Поверьте, я немножко разбираюсь в вашей работе, понимаю".
"Я горжусь тем, что у нас есть такие люди. Вы - ядро нашего общества. Не потому, что вы передо мной сидите. Я никогда никому не льстил и льстить не собираюсь. Вы действительно ядро. И вокруг вас должны вырастать настоящие мужики и формироваться будущее. И не только в военном отношении", - добавил глава государства.-0-