"Вы не дрогнули в минуту опасности" - Лукашенко вручил госнаграды представителям силовых ведомств

Выступает Александр Лукашенко
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил сегодня силовиков из разных ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.
В числе награжденных - представители КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета. Всего награждены 28 человек.
Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.
"Уважаемые друзья, я сегодня могу лично поблагодарить вас за службу. Сказать спасибо за то, что вы сделали за последний год для нашей страны. Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности. Вы выстояли. Как наши деды в победном 1945-м. Говорю это без лишнего пафоса", - подчеркнул Президент.
"Как всегда говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий. Это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа", - отметил белорусский лидер.
В числе награжденных - представители КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета. Всего награждены 28 человек.
Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.
"Уважаемые друзья, я сегодня могу лично поблагодарить вас за службу. Сказать спасибо за то, что вы сделали за последний год для нашей страны. Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности. Вы выстояли. Как наши деды в победном 1945-м. Говорю это без лишнего пафоса", - подчеркнул Президент.
"Как всегда говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий. Это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа", - отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание, что за годы независимости мы привыкли к тому, что живем в спокойной красивой и обустроенной стране, что белорусы могут трудиться под мирным небом. "При этом скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года. Нам казалось: ну все - победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного", - констатировал глава государства.-0-