Лукашенко: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что никогда ниоткуда не бежал и не сбежит. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом Президент отреагировал на слова члена комиссии Владимира Басько - генерального директора научно-технологической ассоциации "Инфопарк". "После того, как вы оставите пост Президента, очень хотелось бы, и я вас лично прошу об этом, все-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране", - сказал он.

"Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" - подчеркнул белорусский лидер.

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