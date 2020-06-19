Лукашенко: я вижу, кто толкает этих кукол, которые хотят у нас тут осчастливить народ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 19 июня 2020
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:36 Срок перехода лабораторий на новую версию международного стандарта продлен до 1 июня 2021 года Экономика
15:33 Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко В мире
15:30 Артисты Могилевского района поздравили медиков с профессиональным праздником Регионы
15:27 В Минске мужчина увез на эвакуаторе грузовик, чтобы сдать на металлолом Происшествия
15:14 COVID-19 пришел в Италию еще в 2019 году - исследование В мире
15:11 Кунцевич: в основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина Общество
15:07 Объединенный институт ядерных исследований получил белорусской наукоемкой продукции на $1,2 млн Общество
14:48 В Хотимском районе водители фур пытались сбить инспекторов ГАИ Происшествия
14:45 Лукашенко: я вижу, кто толкает этих кукол, которые хотят у нас тут осчастливить народ Президент
14:41 Семь человек погибли в ДТП на севере Китая В мире
14:39 Любанские следователи устанавливают обстоятельства жестокого обращения с собаками Происшествия
14:39 Спасатели достали скатившуюся в Днепр легковушку Происшествия
14:37 Нацбанк рассчитывает до конца года выполнить прогноз по ЗВР и, возможно, его превысить Экономика
14:35 Посольство Беларуси пояснило, кто из белорусов может воспользоваться авиаперелетом Минск-Брюссель Общество
14:24 Минские загсы стали вручать молодым родителям пособия по финансовой грамотности Регионы
14:24 Бизнес положительно оценил систему мгновенных таможенных платежей - ГТК Экономика
14:19 Банковская система Беларуси не имеет проблем с ликвидностью - Каллаур Экономика
14:17 Лукашенко о проблематике в отношениях с Россией: не катастрофические проблемы, мы их решим Президент
14:16 Каллаур: банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов Экономика
14:13 Следователи ищут потерпевших от действий мошенника из Слуцка Происшествия
14:04 Число безработных в Украине за год выросло на 76% В мире
14:02 Андрейченко: путь создания агрообъединений в Витебской области правильный, но впереди большая работа Регионы
14:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 35 275 пациентов с COVID-19 Общество
13:56 Орденом Матери награждены 114 белорусок Президент
13:50 Прикладываем все силы, чтобы прервать цепь заражений COVID-19 - эпидемиолог Регионы
13:49 Доллар, евро и российский рубль на торгах 19 июня подешевели Экономика
13:40 Пандемия, парад и ситуация в экономике - состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным Президент
13:33 Предложения на 100 страниц, или Что могут включить в закон о волонтерской деятельности Общество
13:17 Житель Чечерского района нашел рюкзак с деньгами и отнес в милицию Происшествия
13:14 Глава ЕЦБ заявила о резком спаде экономики ЕС В мире
Все новости
Все новости
Президент
19 июня 2020, 14:45

Лукашенко: я вижу, кто толкает этих кукол, которые хотят у нас тут осчастливить народ

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что не дело банков заниматься финансированием политических кампаний. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не отвлекать финансовые ресурсы на то, чтобы буржуям набить карманы и закупить картины, ввезти в страну как меценат, - подчеркнул глава государства. - Великий меценат! И все в это поверили, особенно наши тут в Минске. Я думаю: слава богу, привезли картины. Ан нет! Никакой не меценат! Картины не привезли сюда для белорусского народа и государства. А картины - это их, как они заявляют, акционеров Белгазпромбанка. Мы сейчас видим, каких акционеров. Все они признались: откуда картины, за какие деньги закупали. И только по оценочной стоимости там больше $20 млн. Только по картинам".

"Так как так, Павел Владимирович (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур - Прим. БЕЛТА)? Денег на экономику нет, а карманы набить, создать собственность за границей, вывести туда сотни миллионов долларов, закупить картины, сюда привезти и так далее…", - заметил глава государства.

Он также пояснил, почему "раньше их не взяли": "Сегодня мы едим пирог, потому что вчера его еще не испекли. Поэтому особо сердобольных хочу предупредить: вы нас не торопите, мы разберемся со всеми вопросами".

"А если у кого-то есть вопросы - пожалуйста, Иван Станиславович Тертель (председатель КГК. - Прим. БЕЛТА) два раза объяснил всему обществу. Если надо - в третий раз объяснит. Если надо, подключатся другие, объяснят", - заявил белорусский лидер.

"А то ставка рефинансирования, денег нет, того нет, а разворовывать деньги и выводить - есть. Или прибыль всю отдать тем, кто сегодня в избирательную кампанию включится. Прибыль целого банка! Откуда прибыль в банках? В банке же денег нет! Естественно, вытягивают от людей, от предприятий, создают прибыль, а потом раздают на политическую кампанию. Что за поведение банкиров?!" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

"Такого в мире вы не найдете. Потому что банки, банкиры, служащие банков - они настолько аккуратны и осторожны, они понимают, что деньги любят тишину. И они себе этого не позволяют. А у нас - пожалуйста. Но я же вижу, и не только я, кто стоит за этой кампанией. Я же вижу, кто толкает этих кукол, которые у нас тут осчастливить народ хотят", - резюмировал Президент.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко совещание
Новости рубрики Президент
Во время встречи Лукашенко о проблематике в отношениях с Россией: не катастрофические проблемы, мы их решим
Фото из архива Орденом Матери награждены 114 белорусок
Фото из архива Пандемия, парад и ситуация в экономике - состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным
Александр Лукашенко Лукашенко: работу банков с потребителями нужно оценивать наряду с услугами ЖКХ или медпомощью
Во время совещания Лукашенко о навязывании допусловий для получения внешних кредитов: "Мы ни под кого плясать не будем"
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко прокомментировал сообщения СМИ о переводе счетов госпредприятий из дочек российских банков
Главное
Александр Лукашенко во время совещания "Нет большей ценности, чем суверенная и независимая Беларусь" - Лукашенко никому не позволит сломать страну
Лукашенко о проблематике в отношениях с Россией: не катастрофические проблемы, мы их решим
В Беларуси выздоровели и выписаны 35 275 пациентов с COVID-19
"Евроопт" передал Могилевской больнице №1 медицинскую технику на 100 000 рублей
Топ-новости
Лукашенко: я вижу, кто толкает этих кукол, которые хотят у нас тут осчастливить народ
Лукашенко задал тренд на смягчение финансовой политики
Кунцевич: в основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина
Прикладываем все силы, чтобы прервать цепь заражений COVID-19 - эпидемиолог
Каллаур: банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов
К строительству арендного жилья нужно привлекать предприятия и частный капитал - Авраменко
Дожди, грозы и до +32°С ожидается в Беларуси 20 июня
Андрейченко: путь создания агрообъединений в Витебской области правильный, но впереди большая работа
Посольство Беларуси пояснило, кто из белорусов может воспользоваться авиаперелетом Минск-Брюссель
Больницам Минской области подарили более 80 автомобилей
Конюк: преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности
Чартерные рейсы "Белавиа" будут летать в Турцию с 1 июля
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 19-22 июня
К новому учебному году нужно подойти в полной готовности - Карпенко
МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.