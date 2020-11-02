Лукашенко: я за разные точки зрения и инакомыслие, но категорически против нарушений закона

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси заявил, что выступает за выражение различных точек зрения, но против нарушений законодательства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не против инакомыслия. Я вообще не могу существовать в каком-то пространстве, где нет иной точки зрения. Я ведь, считаю, из трезвой, разумной оппозиции пришел к власти. Когда собираем совещание, если нет двух-трех точек зрения - откладываем. Зачем собираться тогда? Поэтому я за разные точки зрения и инакомыслие. Но категорически против, когда нарушается закон", - заявил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что протестующие называют себя мирными, ведь они, по их же заявлениям, не нарушают законодательства. Однако граждане выходят на несогласованные, а значит, незаконные демонстрации.

"Они сейчас уже даже не мирные акции. Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее - там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон? - спросил глава государства. - Если вы хотите подискутировать: студенты в вузах собрались и обсудили. Но я же понимаю, откуда ноги растут, кто им подкидывает эти идеи: идите на конфронтацию, снимайте, в Telegram-каналы вбрасывайте - за это мы вам деньги дадим. Мы же видим это".

"Поэтому я не против инакомыслия. Наоборот, вся моя жизнь свидетельствует о том, что у нас всегда были разные точки зрения и разные мнения. Даже вот я говорю, что мы поддерживаем все конфессии. А сколько их, и сосчитать трудно", - добавил Александр Лукашенко.-0-