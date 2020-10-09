Лукашенко: к работе над поправками в Конституцию нужно привлечь все созидательные силы общества

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К работе над поправками в Конституцию нужно привлечь все созидательные силы общества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что даже в рамках действующей Конституции происходит постепенная передача части полномочий Президента на уровень правительства и губернаторов. Например, это касается методов и форм управления, решения земельных вопросов.

Что касается подготовки поправок в Конституцию, то этот процесс, по мнению Александра Лукашенко, следует максимально приблизить к рядовым гражданам. Для этого по поручению главы государства в регионах создаются диалоговые площадки. "Сегодня парламент собирает предложения по Конституции. Хорошо. Пусть депутаты собирают эти предложения от народа. Но эта работа не даст такого результата, как диалог, который вы разворачиваете в областях. Приглашайте туда разных людей, - отметил белорусский лидер. - Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы - Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, - мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до Президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть. В данную работу будут включены и уже включаются все созидательные силы общества".

Александр Лукашенко также подчеркнул важную роль Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы. "Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, - Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью, исходя из опыта", - сказал Президент.-0-