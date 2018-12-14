Лукашенко: как только появится возможность, хочу посетить Чечню

14 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить Чеченскую Республику, как только появится возможность. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что его пригласил Рамзан Кадыров и, как только будет возможность, планирует посетить Чечню.

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