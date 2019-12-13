Лукашенко: клановости в медицине, пока я Президент, не будет

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Клановости в белорусской медицине не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медуниверситетов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Клановости в медицине, пока я Президент, не будет", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что его по разным каналам информируют, что в сфере медицины есть засилье и появилась некая семейственность. "Мама, папа врачи, ребенок врач. Это хорошо. Но плохо то, когда несколько семей - получается клан. И туда очень трудно проникнуть другим", - подчеркнул белорусский лидер.
"Я уже несколько лет очень успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно", - добавил он.-0-