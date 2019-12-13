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13 декабря 2019, 11:04

Лукашенко назвал важнейшую задачу белорусской медицины

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед белорусской медициной стоит важнейшая задача - увеличить продолжительность и повысить качество жизни граждан. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

"Перед отечественной медициной стоит важнейшая задача - увеличить продолжительность и повысить качество жизни наших граждан. Таков один из основополагающих приоритетов национальной политики государства", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в последние годы белорусское здравоохранение достигло значительных успехов в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и лечения. Осваиваются передовые технологии, создаются новые лекарственные препараты. "За всеми этими достижениями стоят конкретные люди. Наиболее ценный и значимый ресурс всей системы - медицинские кадры", - обратил внимание глава государства.

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Видеомост со студентами Витебского государственного медицинского университета

Глава государства добавил, что многие школьники идут в вуз за компанию с друзьями либо по совету родителей, но при этом белорусские медицинские университеты выбирают наиболее сильные абитуриенты. "Проходные баллы здесь ежегодно одни из самых высоких в стране. Конкуренция огромная. Так что можно с уверенностью сказать: поступают сюда лучшие. Это правильно. Случайных людей среди медиков быть не должно. Как бы ни было трудно в учебе, работе, это - призвание", - подчеркнул Президент.-0-

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встречи Лукашенко медицина
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