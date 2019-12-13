Лукашенко назвал важнейшую задачу белорусской медицины

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед белорусской медициной стоит важнейшая задача - увеличить продолжительность и повысить качество жизни граждан. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко

"Перед отечественной медициной стоит важнейшая задача - увеличить продолжительность и повысить качество жизни наших граждан. Таков один из основополагающих приоритетов национальной политики государства", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в последние годы белорусское здравоохранение достигло значительных успехов в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и лечения. Осваиваются передовые технологии, создаются новые лекарственные препараты. "За всеми этими достижениями стоят конкретные люди. Наиболее ценный и значимый ресурс всей системы - медицинские кадры", - обратил внимание глава государства.

Лукашенко ответил на вопрос о дефиците медиков в Беларуси и рассказал, как готовить специалистов Сегодня набор в эти вузы увеличен на 200 бюджетных мест, достигнут максимальный процент поступления на условиях целевой подготовки", - сказал Александр Лукашенко.

Президент убежден, что подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов - первая из важнейших задач отечественного здравоохранения. "Чтобы выучить, вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс и большая профессорско-преподавательская работа. Да и в дальнейшем в медицине каждый специалист учится овладевать новыми навыками всю жизнь. Поэтому крайне важно обеспечить консультирование и поддержку молодежи не только при выборе специальности, но и во время становления в профессии", - считает Александр Лукашенко.

"Рассмотреть и поддержать таланты" - Лукашенко подчеркивает важность наставничества в медицине В целом глава государства обратил внимание, что стремительное развитие высокотехнологичной медицинской помощи требует от здравоохранения внедрения новых форм подготовки специалистов.

Видеомост со студентами Витебского государственного медицинского университета

Глава государства добавил, что многие школьники идут в вуз за компанию с друзьями либо по совету родителей, но при этом белорусские медицинские университеты выбирают наиболее сильные абитуриенты. "Проходные баллы здесь ежегодно одни из самых высоких в стране. Конкуренция огромная. Так что можно с уверенностью сказать: поступают сюда лучшие. Это правильно. Случайных людей среди медиков быть не должно. Как бы ни было трудно в учебе, работе, это - призвание", - подчеркнул Президент.-0-

Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы Президент отметил, что анализ ситуации в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, показал озабоченность людей жилищным вопросом. "Главное - это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком кадров", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко прокомментировал отток медиков и пояснил, почему СМИ муссируют этот вопрос Вопрос оттока отечественных медиков муссируется в СМИ, чтобы соседние страны смогли активнее переманивать белорусских специалистов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Лукашенко высказался об обязательном распределении студентов-медиков Неслучайно медицинские университеты - лидеры по распределению выпускников, в том числе платной формы обучения, отметил Президент. Не редкость, когда даже иностранцы желают остаться и лечить людей в Беларуси, добавил глава государства.

Минздраву поставлена задача оснастить каждое рабочее место врача самым современным оборудованием "Цель ясна - чтобы в любом населенном пункте человек мог получить максимально качественную медицинскую помощь, особенно первичную", - сказал глава государства.

Лукашенко: клановости в медицине, пока я Президент, не будет Лукашенко отметил, что его по разным каналам информируют, что в сфере медицины есть засилье и появилась некая семейственность. "Мама, папа врачи, ребенок врач. Это хорошо. Но плохо то, когда несколько семей - получается клан. И туда очень трудно проникнуть другим", - подчеркнул белорусский лидер.

"За такими медиками будущее" - Лукашенко выступил за повышение престижа врача общей практики "Любой пациент будет удовлетворен, если его врач сможет сам выполнить необходимое диагностическое исследование и своевременно назначить правильное лечение. За такими медиками будущее", - считает глава государства.

Президент Беларуси высказался насчет недостатка узкоспециализированных врачей в небольших районах "Решение проблемы - в развитии сети межрегиональных центров специализированной медицинской помощи и центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием (по примеру Барановичского, Оршанского, Бобруйского, Солигорского и Островецкого районов)", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: Минздраву нужно обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой помощи "Минздраву необходимо обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой медицинской помощи, повышение уровня их профессиональной подготовки, оснащение парка машин", - сказал глава государства.

Лукашенко призвал медиков не быть сапожниками без сапог "Врач должен служить примером для пациентов. Здоровый образ жизни должен считаться базовым профессиональным качеством для будущего медика", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси считает преждевременным вводить практику лицензирования или обязательной аккредитации врачей "Сегодня введение в стране данных форм оценки уровня компетентности врачей преждевременно. Российский опыт аккредитации медработников пока не доказал своей эффективности", - считает Александр Лукашенко.

Лукашенко сравнил врачебную практику с работой Президента "Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение, - отметил глава государства. - Это почти как у меня".

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