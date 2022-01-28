Лукашенко: коронавирус стал явлением управляемым, у него появились свои бенефициары

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус стал явлением управляемым, у него появились свои бенефициары. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"С нашими партнерами мы уже создали эффективную платформу для успешного взаимодействия по преодолению вызовов, связанных прежде всего с пандемией. Беларусь быстро учится, приобретает опыт, предлагает свою модель борьбы с этой заразой", - сказал глава государства.

Белорусский лидер назвал то, что происходит тем временем в мировой политике с пандемией COVID-19, неприкрытым национальным эгоизмом, который появился уже в первую волну пандемии. "Коронапсихоз буквально разорвал на лоскуты Европу, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Страны вместо того, чтобы объединить усилия, действовали спонтанно, хаотично, пытались выстоять и спастись поодиночке".

"Сегодня коронавирус стал явлением управляемым, два с лишним года тому назад я вам об этом говорил, что это будет, - подчеркнул белорусский лидер. - У него появились свои бенефициары. Миллиардеры во всем мире значительно нарастили состояние, заметно увеличился разрыв между очень богатыми и остальным населением. Богатые стали еще богаче, а бедные - еще беднее. По данным Давосского форума, наибольшую прибыль получили собственники производств IT-индустрии и фармакологии. Теперь это связанные бизнесы. Иными словами, загнали всех по домам, дали гаджеты, подменили реальность метавселенной и пичкают лекарствами. Разве эта мафия откажется от триллионов своей прибыли? Поэтому и дальше нагнетает панику, а вакцины становятся элементом большой политики".

По словам Александра Лукашенко, на Западе развернулись настоящие вакцинные войны. "Спутник V" не признают, к "Синофарму" относятся настороженно, одновременно навязывают собственный продукт - "Пфайзер", - сказал глава государства. - А по факту делят рынки и сортируют людей. Пандемия отчетливо продемонстрировала безальтернативность сильного государства в борьбе с кризисом и его последствиями. Беларусь не поддалась искусственно раздутой массовой истерии, не остановила экономику, не закрыла границы, не понадеялась исключительно на внешнюю помощь".-0-