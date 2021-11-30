Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в интервью также заявил, что намерен посетить Крым и на этот счет есть договоренность с Президентом России Владимиром Путиным. Начать такую поездку он хотел бы с посещения Севастополя. При этом точные сроки, когда могла бы состояться такая поездка, пока не определены. Александр Лукашенко заявил, что его приезд в Крым будет означать признание полуострова частью России.

"Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что имеет полнейшее право на посещение Крыма, "под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым". "Это и мой Крым", - сказал глава государства. Он отметил, что впервые на море в свое время побывал именно в Крыму, когда у него был еще только один старший сын.

Президент продолжил: "Мне Президент (Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА) предложил: давай когда-нибудь отскочим...". - "Махнем", - подхватил мысль Дмитрий Киселев.

"Так было и сказано. Когда мы на катере с ним, на шхуне "болтались" в Черном море. Как раз об этом речь зашла. Я говорю: ну показал бы Крым. Говорит, нет вопросов. Только, говорю, давай на самолете, а не на этой лодке".

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Во время интервью