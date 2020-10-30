Лукашенко: любая война начнется изнутри, ее так и готовили у нас

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает особенности ведения современной войны, которая, как правило, начинается не с внешней агрессии, а с расшатывания государства изнутри. Соответствующие заявления он сделал сегодня на встрече с коллективом МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война - это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали", - сказал Президент.

Глава государства в этой связи напомнил о ситуации на западных рубежах, когда пришлось принимать решение о дополнительной переброске туда войск. "У нас неспокойно на западе. То, что мне Майк Помпео (госсекретарь США Майкл Помпео, который во время недавнего телефонного разговора заверил Президента Беларуси, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы не стоит опасаться военной угрозы. - Прим. БЕЛТА) сказал, это хорошо, я принял к сведению", - сказал Президент.

"Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите: как только началась у нас заваруха… Виктор Хренин (министр обороны Беларуси. - Прим. БЕЛТА) больше это знает. Я ему говорю: немедленно приводи армию в чувства, немедленно нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы и которые сегодня развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. Утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены", - отметил Александр Лукашенко.-0-