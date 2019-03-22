Лукашенко: люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси

22 марта, Барановичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость активного развития регионов и выравнивания социально-экономических условий по сравнению с крупными региональными центрами и столицей. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси, в том числе в Барановичах", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, прежде всего стоит задача развить экономику регионов и на этой основе решать социальные вопросы, сократив до минимума разрыв в уровне жизни населения, социально-экономического развития территорий.

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