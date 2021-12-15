Лукашенко: люди должны знать, что власть на местах видит пути развития и способна их реализовать

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время представления нового председателя Витебского облисполкома высказал обеспокоенность ситуацией в реальном секторе экономики региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, ситуация в реальном секторе областной экономики отрицательно сказывается на благосостоянии граждан. Обратите внимание на уровень доходов населения. По средней заработной плате область находится на последних местах среди регионов. Зарплату менее 600 рублей получает каждый пятый работник. Как вы кадры будете удерживать? Этого быть не должно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Неудивительно, что такие условия непривлекательны для населения региона, отметил Президент. "Задача новому губернатору и вам - поднять доверие жителей к областной власти. Люди должны поверить, что вы не только видите пути развития, но и способны их реализовать", - добавил глава государства.-0-

Александр Лукашенко