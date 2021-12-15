Лукашенко представил активу Витебской области нового губернатора и поблагодарил за работу прежнего

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко представил сегодня нового председателя Витебского облисполкома Александра Субботина активу региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Витебская область в сердце практически каждого белоруса всегда была и останется колыбелью духовности белорусского народа. "Тысячелетие назад здесь зарождались истоки нашей государственности, - отметил Президент. - А сегодня Витебск - фактически культурная столица Беларуси. Я уже не говорю о той природной красоте, которой славится наш Витебск и Витебщина".

Говоря о развитии области, Александр Лукашенко назвал некоторые примеры оказания региону поддержки со стороны государства. Это и выделение значительных средств для модернизации нефтехимической промышленности, и беспрецедентные льготы и преференции для Оршанского района, как образец для подражания всей стране. Упомянуты были также особые условия работы агропромышленного комплекса в рамках интеграционных структур. "Это хороший, нормальный путь. Но удалось ли мобилизовать крестьян и переработку, чтобы сделать подвижки в сельском хозяйстве?" - задал вопрос белорусский лидер.

Он напомнил, что, когда принималось решение о создании этих структур, особо подчеркивалось: это не означает простого списания долгов - нужно продемонстрировать реальный результат в оздоровлении финансового состояния хозяйств АПК. "Я предупредил: если только не будет отдачи - пеняйте сами на себя. И кое-кто там головы закладывал, я это помню", - сказал Президент. В течение зимы он планирует вместе с губернатором посетить некоторые интеграционные структуры и проанализировать их работу.

Александр Лукашенко отметил, что многие из проектов, которые реализуются в Витебской области, были лично инициированы нынешним и прежним руководством региона. "Это характеризует Николая Николаевича (Шерстнева, прежнего председателя облисполкома. - Прим. БЕЛТА) как человека неравнодушного, болеющего за дело. Это я знаю точно. А то, что по некоторым из них есть проблемы в реализации, вопрос не только к руководителю области. Правительство и вы должны были этим заниматься", - продолжил Президент.

Наряду со сложностями глава государства отметил и приличные результаты отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий Витебской области, а также работу в сфере культурного развития региона, совершенствования инфраструктуры. "Как Витебщина преображается и насколько стало больше порядка на земле, хорошо видно, особенно мне: я больше летаю над страной", - заметил Президент.

"Конечно, я хотел бы за всю эту работу поблагодарить прежде всего Николая Николаевича (Шерстнева. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Александр Лукашенко, выразив уверенность, что компетенциям прежнего губернатора будет найдено достойное применение.-0-