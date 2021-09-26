Лукашенко: машиностроительная отрасль Беларуси может конкурировать с ведущими мировыми производителями

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства обратил внимание, что, благодаря труду нескольких поколений машиностроителей, Беларусь славится как страна мощных карьерных самосвалов, надежных грузовиков, современной сельскохозяйственной, коммунальной и специальной техники. На предприятиях отрасли выпускается значительная часть товаров, формирующих ВВП государства, что напрямую связано с ростом благосостояния граждан, отметил белорусский лидер.

"В последние годы государство уделяет большое внимание техническому переоснащению предприятий, внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, диверсификации рынков, что позволяет машиностроительному комплексу с уверенностью смотреть в будущее и конкурировать с ведущими европейскими и мировыми производителями", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что работники машиностроительного комплекса и впредь будут достойно справляться с выполнением стоящих перед ними задач, так как главный ресурс страны - это люди, высокообразованные специалисты с солидным интеллектуальным потенциалом, трудолюбивые и преданные своему делу. "Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех добрых начинаниях", - добавил Президент.-0-