Лукашенко: международный порядок скатывается в сторону управляемого хаоса

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что пандемия СОVID-19 не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов. По всему миру идут беспрецедентные массовые беспорядки. В качестве примера Президент привел беспорядки в США и странах Европы, которые, по его словам, вплоть до последнего времени считались сверхблагополучными и чуть ли не образцовыми "демократиями".

"Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации. Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Очевидно, что универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности в западном обществе так и не найден. Видимо, именно из этого проистекает все более бесцеремонное навязывание международному общественному сознанию двойных стандартов, - сказал белорусский лидер. - То есть, с одной стороны, чрезвычайно жесткая реакция западных властей на протесты и в целом непопулярная государственная политика преподносятся ими как объективная необходимость. С другой - меры иных стран по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм. Хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих".

"В условиях этих неравноправных систем координат манипулирование людьми, применение гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций стали обычным явлением. Более того, никаких тут цветных революций нет, это обычные мятежи", - добавил Александр Лукашенко.-0-