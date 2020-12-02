Лукашенко принимает участие в онлайн-саммите ОДКБ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает сегодня участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки встреча глав государств проходит в онлайн-режиме. Как сообщили вчера в пресс-службе Президента Беларуси, во время выступления на саммите Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации.

Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в регионе организации и мире в целом, выполнение достигнутых ранее договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам, укрепление межпарламентского взаимодействия и приоритетные направления деятельности ОДКБ.

Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов рассказал, что по итогам сессии планируется подписать декларацию Совета коллективной безопасности и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства. Ожидается, что главы государств утвердят план развития военного сотрудничества на 2021-2025 годы и новую антинаркотическую стратегию.

В повестку дня саммита включены проекты решений по материально-техническому и медицинскому обеспечению Коллективных сил, совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств - членов ОДКБ.

Накануне также в онлайн-режиме состоялись заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ и Совета министров обороны ОДКБ.-0-