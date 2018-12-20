Лукашенко: Минск должен стать эталоном по обустройству безбарьерной среды на всех объектах

20 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Минск должен стать эталоном по обустройству безбарьерной среды на всех объектах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минск просто должен стать эталоном по обустройству безбарьерной среды на всех объектах. Пока лишь 36% зданий, даже коммунальной формы собственности, доступны для физически ослабленного человека", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что современный город - это не только инфраструктура и глянец зданий, но и система взаимоотношений власти и жителей. "Умение видеть проблемы других и решать их - вот признак современного и развитого общества. Среди тех, кому государство в первую очередь должно оказывать поддержку, - люди c ограниченными возможностями", - обратил внимание Президент.

В Минске сегодня их проживает более 125 тыс. - почти четверть от общего числа по стране. Глава государства считает, что работу по созданию безбарьерной среды необходимо вывести на новый качественный уровень. В первую очередь это относится к транспортной инфраструктуре, а также к объектам с массовым пребыванием людей. "Однако лучший путь - это планирование городской среды таким образом, чтобы избежать искусственных преград", - сказал он.

Александр Лукашенко добавил, что в белорусской столице сегодня живут почти 160 тыс. граждан старше 70 лет, из них около 13% - одинокие люди, не имеющие близких родственников. Он подчеркнул, что они должны быть окружены заботой государства.

Особое внимание, по словам Президента, необходимо уделять ветеранам Великой Отечественной войны. Всего в стране их осталось семь с половиной тысяч, более двух тысяч проживают в Минске, и каждый второй является одиноким.-0-