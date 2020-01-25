Лукашенко: Минск и Пекин поступательно укрепляют стратегическое взаимодоверие

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и дружественный народ этой страны с Праздником Весны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что ушедший 2019 год был наполнен множеством ярких событий и высоких достижений в сотрудничестве между двумя странами. "Поступательно укрепляется стратегическое взаимодоверие, Минск и Пекин оказывают друг другу надежную политическую поддержку, координируют усилия в решении актуальных глобальных проблем. Наблюдается непрерывный рост и изменение структуры товарооборота. Отмечается прогресс в работе нашего индустриального парка "Великий камень" как образцового проекта инициативы "Пояс и путь". Развиваются межрегиональные контакты и гуманитарные связи. Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперед, разделяя общие ценности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выступил с предложением объявить в двусторонних отношениях 2020-й Годом межрегионального сотрудничества. "Убежден: это поможет воплотить в жизнь много важных планов и проектов", - подчеркнул он.

Президент также подтвердил приглашение Председателю Китайской Народной Республики посетить в этом году Беларусь с официальным визитом, во время которого лидеры двух стран смогут вывести двусторонний диалог на еще более высокий уровень, знаменующий новую эпоху белорусско-китайского партнерства.-0-