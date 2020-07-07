Лукашенко: Минск перенаселять нельзя

7 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Минск перенаселять нельзя. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особое внимание нам надо обратить в целом на город. Он должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Пока общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тыс. семей", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко во время встречи

Наряду с этим он констатировал, что поставлена задача не допустить превышения населения в городе более 2 млн человек, чтобы не повторить негативный опыт крупных городов, где большая концентрация населения.

"Будем развивать города-спутники, но в Минске надо сокращать строительство", - подчеркнул белорусский лидер.

"Нам надо на Минск посмотреть серьезно. Может быть, вернуться еще к генеральному плану и окончательно утвердить его и представить минчанам, чтобы они понимали, как будем двигаться в ближайшую пятилетку", - заявил Александр Лукашенко.

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