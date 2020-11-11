Лукашенко: Минск заинтересован в расширении сотрудничества с Луандой

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Анголы Жоау Лоуренсу и народ этой страны с 45-й годовщиной провозглашения независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За этот период ваше государство приобрело авторитет на региональной и международной аренах, достигло значительных успехов в развитии экономики, обеспечении благополучия граждан", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность Минска в расширении двустороннего сотрудничества с Луандой в политической, торгово-экономической, образовательной и других отраслях ради взаимной выгоды.-0-