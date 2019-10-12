Лукашенко: Минская область внесла самый весомый вклад в республиканский урожай зерновых

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019" в Борисове. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства поздравил тружеников села Минской области с успешным завершением уборочной кампании, отметив, что в регионе вырастили 1,8 млн т зерновых и зернобобовых культур. "Это на треть больше, чем в минувшем году, - констатировал Президент. - В этом году вклад Минщины в республиканский каравай - самый весомый. Вы являетесь лидерами и по другим ключевым показателям сельскохозяйственного производства".

Александр Лукашенко обратил внимание, что для получения такого результата сообща трудились руководители районов и хозяйств, агрономы, инженеры, механизаторы, водители, работники элеваторов и сервисных служб. "Аграрии, чей самоотверженный труд обеспечивает продовольственную безопасность страны, - настоящие герои нашего времени. Убежден, что и в дальнейшем любовь к родной земле, преданность профессии и ответственное отношение к делу помогут вам сохранить высокие позиции в агропромышленном комплексе Беларуси, а наши урожаи с каждым годом будут только богаче", - подчеркнул глава государства.-0-