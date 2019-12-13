Лукашенко: Минздраву нужно обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой помощи

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13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой помощи. Об этом он заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Минздраву необходимо обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой медицинской помощи, повышение уровня их профессиональной подготовки, оснащение парка машин", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что все это иногда имеет определяющее значение для спасения чьей-то жизни.-0-
Минздраву поставлена задача оснастить каждое рабочее место врача самым современным оборудованием
"Цель ясна - чтобы в любом населенном пункте человек мог получить максимально качественную медицинскую помощь, особенно первичную", - сказал глава государства.