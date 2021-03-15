Лукашенко: мирная жизнь граждан и суверенитет стоят выше политических и личностных разногласий в обществе

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мирная жизнь граждан и суверенитет стоят выше политических и личностных разногласий в обществе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с членами Конституционной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня белорусы осознали, что могли бы потерять - свою мирную жизнь, суверенитет. Это главные ценности, которые стоят выше и политических, и личностных разногласий в нашем обществе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И время снова показало, что гарантом этих ценностей являются сильная власть и наш народ, оберегающий свой уклад жизни, свои исконные традиции".

Президент подчеркнул, что, приступая к корректировке Конституции, столь ответственному и судьбоносному шагу, необходимо учесть все уроки прошлого, в том числе и недавнего. "Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны", - отметил глава государства.

По его словам, при формировании Конституционной комиссии старались охватить все сферы жизни и деятельности общества, чтобы максимально учесть интересы и голос каждого белоруса. Поэтому в комиссии - представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы.

"Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне", - заявил Александр Лукашенко.-0-

Фото Николая Петрова