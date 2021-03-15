Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна быть гласной и открытой

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с членами этой комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей - это вопрос доверия общества к ее результату", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, что многие предложения по изменению Конституции уже поступили во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, а также по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания. "Поэтому главная задача Конституционной комиссии - организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона, - сказал Александр Лукашенко. - Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации. Активно используйте данные ресурсы".

В то же время глава государства обратил внимание, что и действующая Конституция себя не исчерпала. "С ней мы сформировались как суверенное, правовое, независимое, социальное государство, и спустя более 25 лет этот документ абсолютно актуален, - выразил уверенность Президент. - Кстати, недавнее социологическое исследование нашего общества как раз это и показало". Александр Лукашенко напомнил, что, по данным масштабного соцопроса, более 65% его участников не считают нужным менять Конституцию.

"Каждая норма Основного закона должна служить главной цели - сохранить страну, чтобы было что передать нашим детям и внукам", - отметил белорусский лидер.

По его словам, при корректировке Основного закона, конечно, следует учитывать передовой международный опыт. "Но во главе угла - наши национальные интересы, политические и правовые традиции, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы не в первый раз занимаемся этой работой. У нас есть не только международный, но и свой богатый опыт работы над Основным законом".-0-

Фото Николая Петрова