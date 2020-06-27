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Президент
27 июня 2020, 09:00

Лукашенко - молодежи: будьте успешны и счастливы на своей родной земле

Фото из архива
Фото из архива

27 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси направил поздравление с Днем молодежи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Юность - это самое прекрасное время, полное надежд и грандиозных планов. Время первой влюбленности, обретения настоящих друзей, выбора профессии и жизненных приоритетов, - отметил глава государства. - Вы родились и выросли в независимой Беларуси, которая создавалась и строилась как государство, где люди сильны мудростью и единством, опираются на закон и справедливость, ценят мир, уважают свою историю и опыт предыдущих поколений".

Президент подчеркнул, что дальнейшую судьбу народа определяет молодежь: она отдает на благо Отчизны свои таланты и энергию, жаждет передовых знаний и внедрения инноваций, готова совершенствовать любые технические решения и смотрит в завтрашний день с оптимизмом.

"Поэтому многочисленные государственные программы, направленные на улучшение качества образования, поддержку молодых семей, помощь одаренным юношам и девушкам, всегда были и остаются наилучшими инвестициями в будущее нашей любимой Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.

Президент пожелал молодежи сохранить смелость и целеустремленность, решимость и энтузиазм, чтобы сделать реальностью самые заветные мечты. "Будьте успешны и счастливы на своей родной земле", - напутствовал Александр Лукашенко.

Поздравление Президента Беларуси с Днем молодежи

Дорогие ребята!

От всей души поздравляю вас с Днем молодежи.

Юность - это самое прекрасное время, полное надежд и грандиозных планов. Время первой влюбленности, обретения настоящих друзей, выбора профессии и жизненных ориентиров.

Вы родились и выросли в независимой Беларуси, которая создавалась и строилась как государство, где люди сильны мудростью и единством, опираются на закон и справедливость, ценят мир, уважают свою историю и опыт предыдущих поколений.

Дальнейшую судьбу народа определяет молодежь: она отдает на благо Отчизны свои таланты и энергию, жаждет передовых знаний и внедрения инноваций, готова совершенствовать любые технические решения и смотрит в завтрашний день с оптимизмом.

Поэтому многочисленные государственные программы, направленные на улучшение качества образования, поддержку молодых семей, помощь одаренным юношам и девушкам, всегда были и остаются наилучшими инвестициями в будущее нашей любимой Беларуси.

В этот чудесный праздничный день желаю вам сохранить смелость и целеустремленность, решимость и энтузиазм, чтобы сделать реальностью самые заветные мечты. Будьте успешны и счастливы на своей родной земле.

Александр Лукашенко.-0-

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