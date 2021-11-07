Лукашенко: мы делаем все, чтобы, невзирая на вызовы, сохранить единство и суверенитет

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции, изменившей в 17-м году прошлого столетия ход истории человечества и судьбу белорусов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Это событие нашло отклик в разных уголках Земли, сплотило угнетенные народы, нанесло удар по глобальной колониальной системе, - говорится в поздравлении. - На смену идеологии капитализма пришли принципы социальной справедливости, равенства прав и возможностей. Началась новая эпоха, в которую белорусский народ вошел в статусе политической нации, впервые создавшей на родной земле национальное государство".

Глава государства подчеркнул: "Продолжая исторический путь героических поколений, с достоинством прошедших через испытания гражданского противостояния, Первой мировой и Великой Отечественной войн, послевоенной разрухи, мы делаем все, чтобы, невзирая на новые вызовы, сохранить достижения прошлого - свой уклад жизни и традиции, внутринациональный мир и единство, наш суверенитет. Пусть память об эпохальном событии, с которого началась история белорусского государства, помогает нам беречь такой великий дар, укреплять свои позиции на мировой политической арене".

В этот знаменательный день Президент пожелал всем гражданам страны благополучия и новых свершений во имя будущего родной Беларуси.

Поздравление Президента Беларуси с Днем Октябрьской революции

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции, изменившей в 17-м году прошлого столетия ход истории человечества и судьбу белорусов.

Это событие нашло отклик в разных уголках Земли, сплотило угнетенные народы, нанесло удар по глобальной колониальной системе. На смену идеологии капитализма пришли принципы социальной справедливости, равенства прав и возможностей. Началась новая эпоха, в которую белорусский народ вошел в статусе политической нации, впервые создавшей на родной земле национальное государство.

Продолжая исторический путь героических поколений, с достоинством прошедших через испытания гражданского противостояния, Первой мировой и Великой Отечественной войн, послевоенной разрухи, мы делаем все, чтобы, невзирая на новые вызовы, сохранить достижения прошлого - свой уклад жизни и традиции, внутринациональный мир и единство, наш суверенитет.

Пусть память об эпохальном событии, с которого началась история белорусского государства, помогает нам беречь такой великий дар, укреплять свои позиции на мировой политической арене.

В этот знаменательный день желаю всем гражданам страны благополучия и новых свершений во имя будущего родной Беларуси.

Александр Лукашенко.-0-