Лукашенко: мы нацелены на прагматичные отношения с ЕС без необходимости выбора между Востоком и Западом

12 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь нацелена на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с ЕС, которые не предполагают выбора между Востоком и Западом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко констатировал, что в последние годы Беларуси удалось существенно продвинуться вперед в диалоге с Европейским союзом, который является для страны одним из наиболее значимых торговых партнеров, важным источником инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики.

"Мы нацелены на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с Союзом (Евросоюзом. - Прим. БЕЛТА), которые не предполагают выбора между Востоком и Западом. Но, правда, Евросоюз от нас этого и не требует, - подчеркнул глава государства. - Убежден, что этому в значительной степени способствовал бы прогресс в сопряжении европейского и евразийского интеграционных процессов".-0-