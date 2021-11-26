Лукашенко: мы не будем задерживать беженцев, грузить их в самолеты и отправлять на родину

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Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не будет насильно возвращать беженцев на родину. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что из Беларуси было эвакуировано на родину около тысячи мигрантов. "Но я хочу, чтобы вы знали. Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите", - подчеркнул Президент.-0-