Лукашенко: мы не допустим обвала национальной валюты и, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство не допустит обвала национальной валюты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются - валюту из банков забрать и так далее", - отметил Александр Лукашенко.

"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар - пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой - значит дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше - значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также заявил, что в Беларуси еще не начали по-настоящему использовать золотовалютные резервы. "Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", - подчеркнул он.

"Поэтому нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту - пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, ему уже докладывают об ограблениях людей, которые меняли деньги, о чем стало известно преступникам. "Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко также рассказал, что Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга. "Мы договорились с Президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России. - Прим. БЕЛТА) по поводу рефинансирования", - заявил глава государства.

Он уточнил, что речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед Российской Федерацией. "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - констатировал Александр Лукашенко.

Более того, значительные валютные поступления ожидаются от экспорта. "Сейчас экспорт наш пошел неплохо, особенно в РФ, КНР. А экспорт - это поступление валюты", - сказал Президент.

"Мы пережили эти выборы, мы пережили призывы к забастовкам (не удалось людей поднять). Мы пережили блицкриг на улицах, когда они 9-10-го хотели задушить страну. Мы это все пережили. Переживем и это", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-