Лукашенко: стабильная работа промышленности - краеугольный камень экономики страны

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабильная работа белорусской промышленности - краеугольный камень экономики страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

Главной темой совещания стала ситуация, сложившаяся на крупнейших предприятиях Минпрома. "Мы уточним, чем они живут и, самое главное, какой мы видим перспективу на этих предприятиях", - пояснил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что несколько дней назад принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов. На встрече с ними было проанализировано положение дел в кредитно-финансовой системе, рассмотрены вопросы наполняемости бюджета. "Все прекрасно понимают: чем эффективнее работа промышленных предприятий, тем больше средств поступит в бюджет. А значит, государство сможет профинансировать социальные программы в большем объеме. Мы, проанализировав бюджет, не видим проблем с финансированием основных социальных мероприятий на этот год, в том числе и по заработной плате. В связи с этим стабильная работа промышленности, особенно наших крупнейших предприятий, - краеугольный камень экономики страны", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что нынешний год принес немало испытаний: из-за пандемии коронавируса закрылись многие рынки, практически прекратилось полноценное движение капитала и товаров, особенно по тем позициям, которые производятся в Беларуси. Сейчас к этому добавилась и непростая политическая обстановка в государстве, которую, по его словам, пытаются раскачивать как изнутри, так и извне. "Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается, - заявил Александр Лукашенко. - Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности".

У участников совещания, прежде всего руководителей предприятий, глава государства поинтересовался, какая морально-психологическая обстановка в трудовых коллективах, как идут производственные процессы и как складывается ситуация с экспортом продукции. "Сбыт продукции - это наша ключевая задача. Отсюда и валюта, и курс рубля и так далее. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию. Надо шевелиться самим. Нужны меры поддержки экспорта - мы их оказываем. Может, еще чем-то надо помочь?" - осведомился глава государства.

Как отметил Александр Лукашенко, по итогам семи месяцев почти все отрасли промышленности добавили в темпах роста, снижаются запасы готовой продукции. Конечно, это положительные сигналы, сказал он. В то же время Президент поинтересовался прогнозами, как предприятия планируют закончить 2020 год. "Следующий год - это начало новой пятилетки, чего бы нам ни стоило, надо напрячься и на финише добавить", - подытожил белорусский лидер.

По словам министра промышленности Петра Пархомчика, белорусские промпредприятия работают в штатном режиме, все конвейеры запущены, а продукция реализовывается по заключенным контрактам. "Социально-психологическая обстановка за последнюю неделю нормализовалась и оценивается как удовлетворительная. Имевшие место отдельные случаи прекращения работы на некоторых участках сегодня отсутствуют. С коллективами постоянно ведется разъяснительная работа. Экономические причины для возможных забастовочных мероприятий отсутствуют", - заявил министр.-0-

Лукашенко заявил о дипломатической бойне в отношении Беларуси на самом высоком уровне Глава государства добавил, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.