Лукашенко: мы никогда не позволим понукать собой, нам надоело стоять на коленях и кланяться

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никогда больше не позволит понукать собой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно поляки, увидев, как мы "плохо" боремся с пандемией, вообще сняли всякие ограничения, экзамены и тестирования для наших врачей и медсестер - только приезжайте, помогите спасти народ. Помните, я реагировал на это? Если там так хорошо и если совсем плохо в Беларуси, чего вы вообще лезете к нам, чего вы просите чего-то от нас? Мы, белорусы, святой народ. Мы готовы помочь каждому, может, даже в ущерб себе. Но мы никогда не позволим понукать нами. Хватит, двадцать веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну и будем жить своим умом", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, так называемый общемировой протест стал отражением системного политического, экономического, социального и духовного кризиса, который охватил планету. "Я думаю, что пришло время вынести эту тему на международный уровень, пока не перевернулась планета. Посмотреть на нее как на глобальную проблему, которая подтачивает основы сложившегося не только миропорядка, но и порядка в отдельных государствах", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь знает, как сближать позиции и вырабатывать решения общих проблем. "Этому служит ряд наших глобальных мирных инициатив, например таких, как цифровое добрососедство, - сделаны практические шаги, они поддержаны многими государствами. Чего только стоит пятилетняя работа трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Да, многое не сделали, но как раньше люди тысячами не гибнут, война приостановлена. Да, это в основном не наша заслуга, но и наша капля, наша доля в прекращении этой бойни есть. К сожалению, об этом все меньше вспоминают украинские политики и руководство страны (по известным причинам), но не украинский народ - я в этом абсолютно убежден. Украинцы были и останутся всегда нашими соседями, нашими друзьями, нашими братьями", - подчеркнул он.

За последние годы в Минске прошли летняя сессия Парламентской ассамблеи по безопасности и сотрудничеству в Европе, знаковый международный форум по борьбе с терроризмом под эгидой ООН и ОБСЕ. "Вместе с тем анализ военно-политической обстановки, состояние систем международной и региональной безопасности демонстрируют неуклонное нарастание рисков и вызовов, в том числе ранее неизвестных. Все самые негативные прогнозы в третьем десятилетии XXI века, к сожалению, сбываются", - констатировал белорусский лидер.-0-