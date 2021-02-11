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11 февраля 2021, 11:00

Шестое Всебелорусское народное собрание проходит в Минске

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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Всебелорусское народное собрание начало работу во Дворце Республики в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель на пятилетку - обеспечить социальную стабильность в обществе и увеличение благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.

Избраны рабочие органы VI Всебелорусского народного собрания: президиум, секретариат, мандатная, редакционная и счетная комиссии. Председательствующей первого дня форума определена спикер Совета Республики Наталья Кочанова, второго дня - председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Во время Всебелорусского народного собрания выступит с докладом Президент Беларуси Александр Лукашенко. Доклад белорусского лидера традиционно планируется в первый день работы ВНС. Открытие форума, доклад главы государства и выступления участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция будет также доступна на сайте VI Всебелорусского народного собрания и интернет-площадках ведущих государственных СМИ.

Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – мненияДелегаты VI Всебелорусского народного собрания – мнения
На обсуждение участников Всебелорусского народного собрания будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе ВНС и 12 февраля.

Телеверсию Всебелорусского народного собрания зрители смогут увидеть 14 февраля в вечернем эфире белорусского телевидения.-0-

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