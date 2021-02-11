Лукашенко: мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни страны и народа

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь переживает очень серьезный и переломный период в жизни страны и народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны было немного, - сказал глава государства. - Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями, с первым Всебелорусским народным собранием - это ближе. Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей".

Президент отметил, что очень многие, и он в том числе, хорошо помнят тот период. Примерно такие времена страна переживает и сейчас, особенность - Беларусь подверглась жесточайшей атаке извне.

"Они поступили правильно, выстраивая свою стратегию. Попробовать свои методы и методики уже не на примере разрушенной и павшей страны, где в головах полный раздрай, а на монолитной и вроде бы нормальной республике, для них было очень важно. Получится - значит, можно действовать дальше. Это были для них определенные испытания их оружия, это был трамплин для нападения на Россию", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Влияние на эти процессы оказала и пандемия. "Как будто кто-то придумал этот серьезный фон для разборок и, как у нас принято говорить, цветных революций", - заметил глава государства.-0-