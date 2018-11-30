Лукашенко: мы приняли правильное решение о модернизации льнокомбината, но безобразно к этому отнеслись

30 ноября, Орша /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Решение о модернизации Оршанского льнокомбината было правильным, но его реализация должна была быть более эффективной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Орше на совещании по развитию льняной отрасли и переработки льна, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что решение о развитии в стране льняной отрасли было принято давно, и сегодня уже поздно спорить, правильным ли оно оказалось. "Я считал, считаю, а теперь и вы убедились в том, что мы поступили правильно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем, по его словам, работа до сих пор налажена неэффективно. "Главное мое впечатление пока сегодня - безобразные мы люди. Любить надо свою страну. И любовь должна выражаться не в болтовне и словах, а в делах", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в прежние времена лен возделывали многие страны: Франция, Китай, Россия, Нидерланды, Бельгия, Казахстан и Беларусь. "Мы были на шестом-седьмом месте, если не брать Советский Союз, - констатировал он. - А сейчас оказались на втором месте. Франция еще немножко шевелится по производству льна, только качественно в отличие от нас. Китай свернул производство, осталось совсем немножко. Льноводство в России загнулось напрочь".

В то же время, заметил глава государства, люди ценят льняную продукцию, спрос на нее только растет. "А для нас, чернобыльской республики, Украины и России это вообще "лекарство". Льняные ткани - это спасение для нас. Мир давно понял, особенно Европа: льну быть. А число производителей уменьшается. Так правильно мы поступили, что когда-то занялись модернизацией производства, особенно на этом льнокомбинате - это наша история? Абсолютно правильно. И жизнь это подтвердила, - заявил Президент. - Казалось бы, чего у меня такое поганое настроение? Потому что мы безобразно относимся к этому".

"Проходя по этим цехам, руководитель предприятия просто обмолвился: вот короткое волокно, вот это сделали, то сделали. Прекрасные ткани делают из короткого льноволокна, мы их видели. Но это всего 30-35% он переработал. А остальные 65-70% где? Упаковал, куда-то отправил, что-то сам сделал. Сегодня 60-70% короткого льноволокна не дают того дохода, той эффективности и прибыли, которую мы могли бы иметь", - констатировал Александр Лукашенко.-0-