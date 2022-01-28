Лукашенко: мы работали, работаем и будем работать во имя нашего народа и единства

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть работала, работает и будет работать во имя белорусского народа и единства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сделаем все для того, чтобы наш народ жил мирно и спокойно, - сказал Александр Лукашенко. - Мы найдем время для того, чтобы на уровне главы государства по косточкам разобрать все претензии к органам власти. Мы работали, работаем и будем работать во имя нашего единства, во имя нашего народа. И все будем строить для него, и государство в том числе. Кому нужно такое государство, если в него не верит народ. Мы сделаем все, чтобы он верил еще больше, чем верит теперь".

Президент еще раз подчеркнул: Беларусь вместе с Россией готова очень эффективно противодействовать любой агрессии. "Мы четко условились с Президентом России, что нам ничего лишнего не надо. Нам своего хватает. Но если кто-то с мечом к нам придет - вы знаете, как было в нашей истории. Но это нам тоже не надо", - заявил он.

Глава государства также заверил, что Беларусь выстоит под любыми санкциями. "У любого процесса две стороны. Санкции - это не подарок, но они заставляют нас активнее искать внутренние резервы", - отметил белорусский лидер.-0-