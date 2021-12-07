Лукашенко: мы с Путиным часто говорим о Балканах, Сербии

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в ходе встреч с Президентом России Владимиром Путиным они часто обсуждают ситуацию на Балканах. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Почетным консулом Беларуси в Белграде, председателем группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомиром Каричем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должен вам сказать, что практически на каждой встрече с Президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балканах у нас кто - Сербия. Всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Очень часто мы обсуждаем проблемы, которые у вас существуют, и настроены на очень хорошее сотрудничество", - сказал глава государства.

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