Лукашенко встретился с почетным консулом Беларуси в Сербии Драгомиром Каричем

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с почетным консулом Беларуси в Белграде, председателем группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомиром Каричем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается отношений с родной Сербией, я думаю, проблем практически нет, - сказал глава государства. - Искренне говорю, что в том числе и благодаря вашим устремлениям и такой напористости у нас добрые отношения. Потому что я помню и с бывшим Президентом (Сербии. - Прим. БЕЛТА), и с нынешним мы встречались - ты всегда подталкивал и меня, и своего Президента. Хотя я же тоже не чужой для тебя Президент".

"Нет. Могу сказать - мой", - ответил Драгомир Карич.

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