Лукашенко: мы такие операции проводим в защиту нашей безопасности, что никакому Западу не снилось

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и России в сферах обороны и безопасности осуществляется особенно тесно и не вызывает каких-либо вопросов. Этот факт Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

"Оборона, безопасность, тут вообще у нас нет никаких вопросов. Я просто не все могу рассказать. Мы такие операции проводили, проводим и будем проводить в защиту нашей безопасности, что никакому Западу, Евросоюзу не снилось, - заявил белорусский лидер. - У нас вообще нет никаких проблем. Если нам надо подключиться. Ну и россияне наконец-то поняли, что КГБ Беларуси, пусть оно значительно меньше, но это кулак мощный".

Александр Лукашенко отметил, что в этой сфере надо технически оснащаться, готовить людей, и в этом плане между двумя странами также уже давно налажено сотрудничество. "У нас по всем линиям люди учатся в России, пусть по несколько человек. Нам много и не надо. Чтобы подготовить высокого уровня руководителя, он должен видеть, что делается в нашей стране, в России, - сказал глава государства. - И белорусы сидят за одной партой с россиянами. При Ельцине (первый Президент Российской Федерации Борис Ельцин. - Прим. БЕЛТА) был момент, когда казахи, мы и другие с иностранцами обучались. Я говорю: "Борис, ты понимаешь, какое мы пятно ставим на наши отношения?" И когда Путин стал Президентом, я опять этот вопрос поставил. Через несколько месяцев все было решено. То есть нет секретов никаких".

Президент отметил, что в свое время основные компетенции по соответствующим направлениям были сконцентрированы в Москве - и советская разведка, и контрразведка. "Это же огромная база, это знания. И Путин открыл это для белорусов. Мы вместе учимся, смотрим, как у нас, как у вас, и делаем соответствующие выводы. Военные и дипломаты - это образец наших отношений. На ВГС (заседания Высшего государственного совета Союзного государства. - Прим. БЕЛТА) когда мы собираемся, мы всегда отмечаем дипломатов, военных, безопасность, спецподразделения и прочее, они никогда даже не спорили", - подчеркнул белорусский лидер.

Более того, как Беларусь, так и Россия в основном используют одинаковое оружие, тактические, теоретические и практические наработки. "Это дает нам возможность, разговаривая на одном языке, спецслужбам, проводить совместные операции", - сказал Александр Лукашенко.-0-