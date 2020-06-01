Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю

1 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси знают, откуда дуют ветры на ее землю, и в стране научились с ними бороться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон). Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства", - сказал глава государства.

Валерий Вакульчик

"Всегда нас делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой. Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя", - добавил белорусский лидер.-0-

Лукашенко: майданов в Беларуси не будет "Государственная безопасность - основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с Президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства", - подчеркнул белорусский лидер.