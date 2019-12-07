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07 декабря 2019, 15:33

Лукашенко на переговорах с Путиным: не просим ничего, только равные условия

Во время переговоров
Во время переговоров

7 декабря, Сочи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь ничего не просит у России, только лишь равные условия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Глава белорусского государства в первую очередь поблагодарил Владимира Путина за приглашение. Он отметил, что встреча проходит в канун большого события - 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. "За эти 20 лет сделано немало. Это известно. Немало предстоит сделать. Мы это не скрываем. Вы заметили, что наши правительства серьезно анализировали договор, смотрели, что можно сделать, что мы сегодня не можем делать. Чтобы лишнюю работу не выполнять. И мы с вами к этому вопросу обращались не единожды и корректировали действия наших групп по анализу и выработке некоторых планов дальнейшей интеграции", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что перед встречей с Владимиром Путиным посмотрел российские телеканалы, информацию на ряде Telegram-каналов. "Все задаются вопросом в России: а что Лукашенко, с чем он туда едет, с чем он приехал вообще? Я скажу, Владимир Владимирович, мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали, а надо было бы", - заметил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами. "Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, - люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - больше ничего не надо", - заявил глава государства.

"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м. - Прим. БЕЛТА) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия (в России. - Прим. БЕЛТА) должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы как ученый, кандидат экономических наук понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши правительства. Мы собрались для того, чтобы решить эти вопросы".

"Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом (на территории принадлежащего белорусской стороне санатория "Беларусь". - Прим. БЕЛТА). Поэтому я, можно сказать, в своем доме", - добавил глава государства.

Интересный момент: сразу после протокольных вступительных слов лидеров двух стран в помещении погас свет. "Это Дима Песков (пресс-секретарь Президента РФ. – Прим. БЕЛТА). Я знаю", - пошутил белорусский лидер.

Встреча проходит в резиденции Бочаров Ручей. На переговорах кроме глав государств присутствуют премьер-министры и другие представители правительственных делегаций двух стран.-0-

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"Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только, также и в социальной сфере, что чрезвычайно важно, а также получали заметные преимущества от этой интеграции", - сказал Владимир Путин.

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